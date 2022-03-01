الوقف السني يعزي بوفاة قائد الشرطة الاتحادية السابق

وقالت الرئاسة في بيان، "بقلوب يعتصرها الأمر ويملؤها الرضا بقضاء الله وقدره تلقى ديوان الوقف السني نبأ وفاة الفريق أول (الشيخ عدنان الشيخ ثابت الشيخ ماهر السامرائي) قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق".وأضافت، "نحن إذ نعزي أنفسنا والعراقيين أجمع بهذا المصاب الأليم نستذكر سيرة رجل من علية القوم عرف بالشجاعة والإقدام والكرم وحسن السيرة لكل من عرفه ولازمه طوال مسيرته التي امتدت عقوداً طويلة من الزمن".وتابع البيان، "نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأهله واحبائه ونسأله الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وجزيل الآجر والإحسان".