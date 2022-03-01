التربية تؤكد العمل على تفعيل قانون ينص على حماية المعلم

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "شارك عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الاحتفالية التي أقامتها نقابة المعلمين بمناسبة عيد المعلم، وبالتعاون مع اتحاد المعلمين العرب. حيث أشاد بدور المعلم الذي سيظل هدفاً أسمى ومنبع العلم والمعرفة ويستمد العزم من عمق حضارته ونسيجه الوطني المعطاء ، فضلاً على ذلك أنهُ يمثل فخراً لكل العراقيين وصاحب البطولات العديدة في الميدان التربوي وكان آخرها دورهُ المؤثر خلال فترة انتشار جائحة كورونا ومدى تأثيرها على النظام التعليمي برمته".واكد وزير التربية، "سعي الوزارة الى توفير العيش الرغيد، وتحسين الوضع المادي للمعلم العراقي، والعمل على تفعيل قانون ينص على حماية المعلم ويحفظ هيبته في المجتمع".