الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق "سوق مريدي"

أكدت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع في سوق مريدي شرقي بغداد، مؤكدة أن الحريق كان في محال مخصصة لبيع الملابس.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها "تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس في سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء هذا اليوم الثلاثاء".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نجحت من تطويق النيران داخل المحال التجارية المحترقة واوقفت سريان السنة النيران الى ما يجاورها داخل السوق التجاري وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مشيرة الى أنه "لتحديد اسباب اندلاع الحريق تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في سوق مريدي شرقي بغداد.