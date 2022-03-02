إغلاق مؤقت لجسر وسط بغداد - عاجل

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، قطع جزئي لجسر السنك وسط العاصمة بغداد لاغراض الصيانة.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في بيان ورد لـ السومرية،نيوز، إنه "سيتم قطع جزئي لجسر السنك الساعة السادسة مساء وذلك لاغراض الصيانة"