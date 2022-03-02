اخماد حريق "أبو نؤاس" وانقاذ جميع المحاصرين (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ أربعة عمال داخل بناية تجارية قيد الانشاء محترقة مكونة من خمسة طوابق في منطقة الكرادة شارع أبو نؤاس واسط بغداد صباح هذا اليوم الاربعاء بأشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأضاف البيان، أن "مديرية الدفاع المدني أستبسلت بعد ان أستنفرت فرقها من اطفاء وانقاذ واسعاف مع زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة واقتحمت البناية من عدة محاور لتصل الى مخبئ العمال أولاً لتباشر بعمليات الانقاذ من أعلى سطح البناية بالتزامن مع عمليات الاخماد لطوابق البناية المحترقة كذلك تم سماع دوي انفجار خزان وقود عجلة مركونة عند مدخل البناية نتيجة الحريق".وتابع، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".