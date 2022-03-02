امين بغداد يوجه باكساء شارع حيوي (صور)

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال جولة ميدانية مسائية له للاطلاع على مراحل التطوير والتأهيل للطريق ، ان "هناك حملة كبيرة لامانة بغداد وضمن مشروع نهضة بغداد تتضمن اعمال اكساء وتطوير شارع ١٤ تموز للمقطع الممتد من ساحة عدن الى بوابة بغداد وهو احد الشوارع المهمة التي تمتاز بحركة مرورية كثيفة ونعمل على تحقيق المواصفات الفنية الدقيقة والعالية باعمال التأهيل تتلائم وحجم الحمولات والشاحنات الكبيرة التي تسلك الطريق باشراف شركة ابن رشد الجهة الفاحصة ".وأضاف ان "اعمال الصيانة الجارية تتضمن مفاصل التمدد للطريق بطول ١٦ ألف متر مربع واكساء بطبقتين سمك ١٥ سم بمساحة ٨٠ ألف متر مربع" .واشار البيان الى ان " امين بغداد وجه ملاكات دائرة المشاريع بالمباشرة باعمال اكساء الطريق الاسبوع المقبل بعد انجاز اعمال القشط وصيانة مفاصل التمدد ، مبيناً ان " حملة الاكساء بعموم العاصمة ستستمر مساءً بعد عودة ارتفاع درجات الحرارة ".ولفت البيان الى ان "امين بغداد اطلع ايضاً خلال جولة مسائية على اعمال صيانة زحوف الاسفلت لمقتربات جسر الجمهورية ووجه ايضاً بالشروع باعادة اكسائها ووفق المواصفات الفنية المطلوبة ".