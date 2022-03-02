اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الكمركية بادرة امل للبيئة العراقية

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قرار الموافقة على شمول المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بقرار مجلس الوزراء الخاص (بتصفير الرسم الكمركي مساواة بالمركبات الهجينة) وأجور اللوحات المروریة، يعد مساهمة فعلية وتعزيزا لمساعي وزارة البيئة على إدخال السيارات العاملة بالطاقة النظيفة للسوق العراقية للمساهمة في تحسين الوضع البيئي في البلاد ".وأضاف الحسون ان "هذا القرار يعد واحدا من الخطوات المهمة التي تدعمها الحكومة العراقية لتنفيذ متطلبات خطة التكيف الوطنية االخاصة بالتغيرات المناخية ومنها تشجيع القطاعين العام والخاص على استخدام الطاقة المتجددة واستخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية كونها صديقة للبيئة" .وسبق ان دعمت وزارة البيئة مطلع العام الحالي هذا التوجه خلال حفل افتتاح اول فرع لعرض وبيع السيارات الكهربائية في بغداد.