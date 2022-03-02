في بغداد.. الدفاع المدني يتحرك لغلق هذه المشاريع

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها في الرصافة شرعت بتنفيذ قانون الدفاع المدني القاضي بغلق المشاريع المخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني ومنها توفير مستلزمات الاطفاء واستخدام الواح السندويج بنل والتغليف الايكوبوند".وأشارت إلى "غلق عدد من المحال التجارية في سوق بغداد الجديدة بالتعاون والتنسيق مع امانة بغداد وستستمر الحملة لتشمل عموم المحافظات كإجراء رادع اتخذه الدفاع المدني مؤخراً حسب القانون للحد من الحرائق التي يذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين".