Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التعليم تؤكد جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل

محليات

2022-03-02 | 12:10
التعليم تؤكد جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل
2,553 مشاهدة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل 2023/2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن عبد الصاحب ترأس "اجتماعا لعدد من الملاك المتقدم ضم مستشار الوزارة ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومديري دوائر الدراسات والتخطيط والبحث والتطوير والبعثات والعلاقات الثقافية والتعليم الجامعي الأهلي، حيث سلط الضوء على جملة من مشاريع القرارات المتعلقة بالدراسات الأولية والعليا ووجه بمفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن جاهزية واستعداد الجامعات كافة للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل مع الإفادة من التقانات التعليمية الحديثة وتوظيفها بالشكل المناسب".

وشدد وزير التعليم، على "ضرورة التكامل والتزام السياقات القانونية التي تحددها التشريعات والتعليمات النافذة في معالجة الحالات في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على حد سواء وتكثيف عمل اللجان المختصة في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في مجال التقييم الشامل للمؤسسات وأنظمتها الدراسية والبيئة الجامعية ومتعلقاتها من البنى التحتية ومستوى الأداء العلمي والإداري ومتابعة مسار الدراسات المسائية في الجامعات".

وأكد خلال الاجتماع، "أهمية ملف الترقيات العلمية في الجامعات والكليات الاهلية ومراعاة السياقات العلمية والقانونية في القرارات التي تتخذها مجالس الجامعات بهذا الشأن".

واستعرض المجتمعون، "عددا من المعطيات الخاصة ببرامج الدراسات العليا وأعداد المتقدمين حاليا وملف الاستحداثات والتوقيتات المناسبة لها فضلا عن تقديم الآراء والمقترحات حول الإطار العام لمسودة الدليل الجديد للجامعات الموصى بها للدراسة خارج العراق والمعايير الأكاديمية المعتمدة في تحديد تلك الجامعات وأسس التصنيف لها على وفق نتائجها في التصنيفات العالمية".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:31 | 2022-03-02 17:31
16:28 | 2022-03-02 16:28
16:17 | 2022-03-02 16:17
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.