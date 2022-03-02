في أربع محافظات.. إيقاف 8 حالات إبتزاز إلكتروني وعنف أسري

أعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، الأربعاء، عن إيقاف 8 حالات إبتزاز إلكتروني وعنف أسري في أربع محافظات.



وقالت المجتمعية في بيان، إن "مفارزها في محافظة كربلاء المقدسة أوقفت (٣) حالات ابتزاز الكتروني لفتاتين وفتى، فيما تمكنت مفارزها في محافظة الأنبار من إيقاف حالة ابتزاز لفتاة ومنعت حالة تعنيف لأسرة كاملة من قبل الأب، وأوقفت مفارز محافظة كركوك (حالة) تعنيف وطرد لشاب من منزله من قبل أبيه".

وأضافت أن "مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار اوقفت وبعمليتين منفصلتين (حالتي) تعنيف لفتى وفتاة من قبل والديهما".

ولفتت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".