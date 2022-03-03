التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة تعاملــت مــع الدفاتــر الامتحانيــة للطلبة الخارجيــين، على غرار خطــة الامتحانات الوزاريــة فــي آليــة التصحيــح والفحــص والتدقيق بما يضمن حصول كل مشــارك على الدرجة التي يستحقها".وأضاف فاروق، أن "إعلان النتائج يتم ســنوياً بعــد مضي عشــرة أيــام مــن انتهــاء آخر امتحــان يؤديه المتقدمون، كمــا أن الوزارة كانت قد شــكلت لجــان اختصاص بمراكز الفحص المتوسطة والإعدادية ليتم الانتهاء مــن التصحيــح والتدقيــق"، مشــدداً على أن "دخــول المراكــز الامتحانيــة محصــور بالفاحصــين واللجان المختصــة في المركز فقط".وبين فاروق أن "مطلع الأســبوع المقبل، سيشهد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلتــين المتوســطة والإعداديــة للعام الدراســي الحالــي"، لافتا الى أنــه "لايمكن إعلان نتائجها بشــكل منفرد، لكون عملية تصحيحهــا تتم مركزيــاً في بغــداد، فيما تجاوز عدد المشاركين ضمنها الـ 156 ألفاً".وكان المتقدمــون للامتحانــات الخارجية، قد انهوا آخر امتحان لهــم بمرحلة الثالث المتوســط ولأغلب فــروع مرحلة الســادس الإعدادي، في الـ 20 من شباط الماضي.