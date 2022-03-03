وضع الحجر الاساس لمشروع ملحق بناية رئاسة محكمة استئناف كربلاء

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد للسومرية نيوز، انه "برعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان تم وضع الحجر الاساس لمشروع ملحق تابع لبناية رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية".واشار البيان الى ان "الجهة المنفذة للمشروع هي شركة اللواء العالمية للمقاولات والصناعة والتجارة والاستثمار والوكالات التجارية".