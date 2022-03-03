النزاهة تستقدم مسؤولين في وزارة التعليم العالي وأحد دواوين الأوقاف

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المُستشار الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في لندن؛ لعدم قيامه بتسوية سلفةٍ ماليَّةٍ بذمَّته"، مُبيّنةً أنَّ "مبلغ السلفة التي لم تتم تسويتها بلغ (4,782,909,599) مليارات دينار"..وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام للأضرحة والمقامات الدينيَّة في أحد دواوين الأوقاف السابق؛ لقيامه مع أحد الأشخاص بأخذ مبلغ (57,000) ألف دولارٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء منحه قطعة أرضٍ تصلُ مساحتها إلى (2700م2) تمَّت إضافتها إلى أرض أحد المرائب".وأوضحت أنَّ "أمري الاستقدام الصادرين من المحكمتين المذكورتين صدرا؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 المُعدَّل)، والمادة (340 ) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".