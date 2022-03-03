إيقاف 8 حالات ابتزاز الكتروني وعنف اسري في اربع محافظات

وذكرت المجتمعية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها في محافظة كربلاء المقدسة أوقفت ثلاث حالات ابتزاز الكتروني لفتاتين وفتى، فيما تمكنت مفارزها في محافظة الأنبار من إيقاف حالة ابتزاز لفتاة ومنعت حالة تعنيف لأسرة كاملة من قبل الأب، وأوقفت مفارز محافظة كركوك (حالة) تعنيف وطرد لشاب من منزله من قبل أبيه، في حين أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار وبعمليتين منفصلتين (حالتي) تعنيف لفتى وفتاة من قبل والديهما".الى ذلك، اتخذت الشرطة المجتمعية "الإجراءات اللازمة بحق المعنفين، وقدمت الدعم النفسي والمعنوي للضحايا وأعادت دمجهم مع أسرهم، كما اتخذت في ذات الوقت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".ومن الجدير بالذكر أن مفارز الشرطة المجتمعية استطاعت خلال العام المنصرم معالجة ١٩٥٠ حالة ابتزاز الكتروني واوقفت مئات حالات العنف الأسري، وفق ما جاء في البيان.