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امين بغداد يعلن عن تطوير 34 قطاعا في مدينة الصدر

محليات

2022-03-03 | 07:51
امين بغداد يعلن عن تطوير 34 قطاعا في مدينة الصدر
1,595 مشاهدة

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الخميس، عن قرب الشروع بتطوير 34 قطاعاً سكنياً جديداً بمدينة الصدر اضافة الى ١٥ قطاعاً و١٠ شوارع جاري العمل على تطويرها ضمن مشروع نهضة بغداد .

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ذلك جاء خلال جولة ميدانية له بمدينة الصدر للاطلاع على اعمال تطوير واكساء شارع صفي الدين الحلي وشوارع شقق الحبيبية واعمال تأثيث وتخطيط المرحلة الثانية من اعمال تطوير شارع الفلاح".

واضف ان " امين بغداد اعلن اليوم عن تطوير ١٧ قطاع ضمن المرحلة الاولى و١٧ قطاع أخرى في المرحلة الثانية اضافة الى ١٥ قطاعاً باشرنا سابقاً بتطويرها الى جانب ١٠ شوارع رئيسة جاري العمل على تطويرها ضمن حملة كبيرة لامانة بغداد عبر مشروع نهضة بغداد بموازنات مختلفة أهمها ايرادات امانة بغداد الذاتية".

واشار البيان الى ان "القطاعات التي ستشرع امانة بغداد على تطويرها قريباً ضمن موازنة تنمية الاقاليم".

واوضح " تابعنا الاعمال الجارية بتطوير شارع صفي الدين الحلي للمقطع الممتد من ساحة ٨٣ لغاية منطقة الحميدية (قناة الشرطة) باسلوب التنفيذ المباشر بمساحة ١٠٠ الف م ٢ وتحقيق نسبة انجاز كلية بلغت ٧٥ ٪ ".

ولفت البيان الى ان " العمل جار ايضاً على تطوير شوارع منطقة شقق الحبيبية التي تتضمن رصف الممرات بالمقرنص وصبغ واجهات المباني وزراعة الحدائق".

ونوه الى ان " امين بغداد كافأ عدداً من العاملين في دائرة المشاريع واحال عدد من المقصرين في القطاع البلدي للتحقيق ومعاقبتهم ، مؤكداً ان مبدأ الثواب والعقاب قائم ، داعياً الكوادر البلدية الى تأدية واجبها بالشكل الصحيح بما يحقق افضل الخدمات لاهالي بغداد الكرام".

واضاف ان " امين بغداد اشرف ايضاً في جولة ميدانية له بعد منتصف الليل على المراحل النهائية لتطوير شارع الفلاح للمقطع الثاني بطول ١٢٠٠ م التي تتضمن اعمال التأثيث والتخطيط بالعلامات المرورية بعد اكمال فقرات المشروع التي تشمل رصف الارصفة بالمقرنص واكساء الشارع وتنفيذ التخصرات واعمال الانارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ، مبيناً ان " الامانة ستباشر بزراعة النخيل في الشارع مع انطلاق الموسم الزراعي الربيعي ".
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