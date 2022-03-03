محافظة بغداد تعلن إحالة مدخل بغداد/بعقوبة القديم الى التنفيذ

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد احالة المدخل الاخير، اصبح كل مداخل بغداد الاربعة (بغداد/الموصل)، (بغداد/الحلة)، (بغداد/ابو غريب)، (بغداد/ بعقوبة القديم) فيما يخص محافظة بغداد محالة للتنفيذ ، وسيتم التعاقد عليهن من قبل شركات مختصة خلال الايام القليلة المقبلة".واشار البيان، الى ان "مدة التنفيذ بالنسبة لمدخل (بغداد /بعقوبة القديم) 365 يوم، بمسافة تصل الى 10 كيلومتر، ومدة تنفيذ (650) يوم بالنسبة لمدخل (بغداد/ الموصل) بمسافة تصل الى (33) كيلومتر، ومدة تنفيذ (550) يوم بالنسبة لمدخل (بغداد/الحلة)، بمسافة تصل الى (25) كيلومتر، ومدة تنفيذ (550) يوم بالنسبة لمدخل (بغداد / ابوغريب) باتجاه الفلوجة بمسافة تصل الى نحو (25) كيلومتر".واكد ان "الشروع بتنفيذ المداخل من قبل شركات مختصة، وبمواصفات فنية قياسية، حيث ستشمل الاعمال توسعة الطرق وتخطيطها، واضافة ممرات جديدة، مع نصب علامات مرورية واسترشادية، و تأثيث الجزرات الوسطية، علاوة الى اعمال الرصف الوسطي بالمقرنص"، لافتا الى "المباشرة بالعمل ونزول الآليات الى الموقع ، حال إكمال المتطلبات التعاقدية".