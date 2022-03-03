مصرع واصابة عدة اشخاص في حادث سير بكركوك

وقالت شعبة العلاقات والإعلام في مديرية مرور محافظة كركوك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الحادث وقع بين مركبتين، المركبة الأولى المرقمة خصوصي نوع أوبل فكترة أحمر اللون، والمركبة الثانية نوع تويوتا هايلندر المرقمة بغداد خصوصي أبيض اللون".واضافت ان "اسباب الحادث كانت السرعة الشديدة وعدم أنتباه أدت إلى فقدان سائق المركبة الأولى السيطرة وخروجه عن المسار الصحيح وإصطدامه بالمركبة الثانية علماً الطريق ذات ممر واحد ذهاب وإياب".واشارت الشعبة الى ان "الحادث أدى للأسف الشديد وفاة (٢) شخصين وإصابة (٦) أشخاص اخرين".