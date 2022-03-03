بالصور.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، محافظة كربلاء مع تحذيرات من انعدام الرؤية .

وقال مراسل السومرية نيوز، ان " عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة كربلاء منذ ساعات المساء الاولى".



واضاف ان " العاصفة ادت الى انعدام الروئية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".