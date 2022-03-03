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بالصور.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء
محليات
2022-03-03 | 12:04
7,366 مشاهدة
ضربت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، محافظة كربلاء مع تحذيرات من انعدام الرؤية .
وقال مراسل السومرية نيوز، ان " عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة كربلاء منذ ساعات المساء الاولى".
واضاف ان " العاصفة ادت الى انعدام الروئية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".
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