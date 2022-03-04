تنويه هام من الرافدين بشأن السلف والقروض - عاجل

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تنويها هاما بشأن منح السلف والقروض.







وذكر المصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف يدعو الموظفين لعدم التعامل مع مواقع وجهات وهمية تدعي منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى".



