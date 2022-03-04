أمين بغداد بشأن "حملة الإكساء الكبرى": مستمرون بتنفيذ 78 مشروعاً في العاصمة

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله انه "ضمن حملة الاكساء الكبرى في اطار مشروع نهضة بغداد نعمل على تطوير محلة ٦٠٩ بمنطقة المنصور التي تتضمن اعمال قشط ١٠٠ الف م٢ المنجز منها ٤٠٪ وتكسير قالب ورفع الانقاض بطول ٣٠ الف متر المنجز منها ٥٠ ٪ وصب قالب بطول ٣٠ الف متر المنجز منها ٥٠٪ واكساء بطبقة اسفلت تعديلية سمك ٥سم بمساحة ١٠٠ الف م٢ المنجز منها ٢٠٪ واكساء بطبقة اسفلت سطحية المنجز ١٢ الف م٢ اذ تم انجاز ١٨ زقاقاً من مجموع ٤١ زقاقاً في المحلة".واضاف البيان ان "امين بغداد اكد قرب الاعلان عن تطوير محلتي ٦١١ و٦١٣ بمنطقة الداوودي"، داعياً المواطنين لـ"التعاون مع ملاكات امانة بغداد في الحفاظ جمالية مناطقهم وازالة جميع المشوهات وكذلك تنظيم اسلاك خطوط الكهرباء للمولدات ".وأشار الى ان "امين بغداد شدد على الدوائر البلدية بضرورة متابعة المخالفات وعدم السماح بالحاق الاضرار بالطرق بعد انجاز اكسائها وتنفيذ عقوبات صارمة بحق المقصرين من الموظفين في حال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين للحد من هذه الظاهرة ".وتابع البيان، ان "امانة بغداد مستمرة بتنفيذ (٧٨) مشروعاً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة في مناطق عدة تتضمن اعمال تطوير واكساء المحلات السكنية والشوارع الرئيسة والازقة ".وبين ان "ملاكات دائرة المشاريع باشرت بصيانة وتأهيل واكساء مقتربات جسر الجمهورية ضمن حملة تشمل مقتربات جسور (الجمهورية والسنك والمعلق)".