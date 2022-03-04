صحة الرصافة تعلن عدد حالات الاختناق والوفيات جراء العاصفة الترابية

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء كاظم المحمداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طوارئ مستشفيات الرصافة استقبلت يوم امس اكثر من 1536 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية".وأضاف ان "الحالات توزعت بواقع:• مستشفى الشيح زايد 330 حالة اختناق• مستشفى الزعفرانية 125 حالة اختناق• مستشفى الشهيد الصدر 445 حالة اختناق• مستشفى أطفال العلوية 39 حالة اختناق• مستشفى المدائن 4 حالات اختناق• مستشفى الكندي 36 حالة اختناق• مستشفى الامام علي (ع) 170 حالة اختناق• مستشفى النعمان 57 حالة اختناق• مستشفى فاطمة الزهراء (ع) 5 حالات اختناق• مستشفى ابن البلدي 25 حالة اختناق• مستشفى ضاري الفياض 300 حالة اختناقولفت المدير العام الى ان "1506 حالة اختناق غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاج اللازم في طوارئ وردهات المستشفيات والعناية المركزة فيما لايزال 29 حالة اختناق ترقد في المستشفيات لصعوبة وضعها الصحي وبحاجة الى عناية ومتابعة".وأشار المحمداوي الى، ان "المستشفيات سجلت حالة وفاة واحدة في مستشفى الكندي كون المريض بحالة حرجة جدا ولديه مضاعفات مما ادى الى وفاته".وثمن المدير العام، "الدور الكبير التي بذلته كوادر صحة الرصافة في عموم المستشفيات لعلاج حالات الاختناق منذ ساعات الليل وحتى الصباح".