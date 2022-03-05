محافظة عراقية تعلن توفر 600 درجة وظيفية - عاجل

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد إعلان نتائج التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع، ذي قار تعلن عن توفر 600 درجة وظيفية"، مبينةً أن "الاستمارة المرفقة هي عبارة عن نماذج للمخرج النهائي الذي سيظهر للمتقدم، وأن الرابط خاص للمتقدمين من ابناء قضاء الناصرية حصراً، وأن الرابط مرفق بالفيديو التوضيحي الذي يوضح طريقة التقديم على العقود".وأضافت، أن "التقاطع الوظيفي هو أمر اتبعته الإدارة المحلية ولأول مرة في العراق تعلن نتائجه للرأي العام"، لافتة إلى أن "التقاطع الوظيفي سيتم تطبيقه على جميع الدوائر الحكومية للحد من ازدواج الرواتب وفتح فرص العمل للمزيد من المواطنين".وتابعت، أنه "في حال توفر درجات وظيفية لأبناء المحافظة سيكون التقديم حصراً على الرابط المذكور"، مشيرة إلى أنه "بإمكان أبناء الأقضية والنواحي التقديم على الرابط أو بطريقة مباشرة عند طريق الوحدة الإدارية".رابط الاستمارة: https://cdn.jotfor.ms/sudo.gate/Dhiqar2022