ساكو: مايحصل في اوكرانيا هي "حرب انتحارية"

وقال ساكو خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان وحدة العراق في تنوعه وقوته في تعدديته، وبالتزامن مع ذكرى زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، "التقينا البابا فرنسيس الاثنين الماضي وقلنا له ان الثمرة كانت (كتيب)، وقال لي انا لن انسى زيارتي الى العراق".وأضاف ان "مايحصل في اوكرانيا هي حرب انتحارية مع كل الاسف".وفي الخامس من اذار 2021، وصل البابا فرنسيس الى العراق، في أول زيارة لحبر أعظم استغرقت أربعة أيام وصل البابا فرنسيس إلى مطار بغداد الدولي من مطار العاصمة الايطالية روما يوم 5 اذار 2021 وغادر بغداد يوم 8 اذار .