الصابئة المندائيون: البابا فرنسيس اول حبر اعظم يحج ويزور ارض الرافدين

وأكد الحلو خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان "وحدة العراق في تنوعه وقوته في تعدديته"، وبالتزامن مع ذكرى زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، ان "الشعب العراقي يحتاج الى اعادة الامن والامان"، مردفا، الكتاب نعتبره بادرة ايجابية لانه يحكي عن التنوع العراقي بكل وضوح".من جانبه، قال عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي الشيخ حسين غازي السامرائي، انه علينا ان نعيش متوحدين لان لدينا العديد من المشتركات.وذكر السامرائي خلال ذات المؤتمر الذي حضره مراسل السومرية، ان "زيارة البابا وجميع المرجعيات الدينية لها اثرها على المجتمعات والديانات".وختم، "نتمنى ان تعقب زيارة البابا زيارات لمرجعيات المسلمين".