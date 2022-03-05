حريق في بناية تجارية وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق في بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن فرقها "تكافح حريقاً اندلع داخل بناية تجارية في منطقة الشورجة شارع النهر وسط بغداد".

