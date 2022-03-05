المرور تصدر بياناً بشأن إجازات السوق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، واشراف مدير مرور بغداد الكرخ، تتواصل الحملات المرورية لرصد المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ ،حيث تستمر مفارز مديرية مرور بغداد الكرخ بحملاتها لرصد كافة المخالفات ومنها عدم حمل او امتلاك اجازة السوق".وأضافت، "لذا نهيب بالمواطنين الكرام بالألتزام وتجنب المخالفة لكي لا يعرضوا انفسهم للمحاسبة القانونية".