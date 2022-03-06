بيان هام من الرشيد بشأن القروض - عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف، وجه بتسهيل اجراءات منح قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل".وأوضح، أن "المصرف قرر عدم المطالبة بعقد الايجار من طالب القرض اذا توفرت الشروط التالية:- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار عائد له.- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار للمقترض حصة فيه.- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار يكون المقترض احد الورثة فيه.وتابع البيان، ان "المصرف أعلن في وقت سابق عن اطلاق قرض المشاريع الصغيرة بعد فترة توقف منح القروض لغرض التطبيق السنوي واطلاق التخصيص".