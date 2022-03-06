برفقة سفير الفاتيكان.. الاعرجي يصل ذي قار لإحياء مناسبة اليوم الوطني للتسامح

توجه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، برفقة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان الى محافظة ذي قار لإحياء مناسبة اليوم الوطني للتسامح.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الاخير "توجه الى محافظة ذي قار برفقة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى العراق وسفير الفاتيكان وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية، لحضور الاحتفال الذي سيقام على أرض اور بمناسبة اليوم الوطني للتسامح وذكرى لقاء قداسة البابا فرنسيس مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني".