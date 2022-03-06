الرافدين يصدر بيانا بشأن قروض البناء والترميم - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف قرر زيادة المدة المقررة لقروض البناء والذي كان معمول به سابقا 10 سنوات وتمديدها لتكون 15 سنة".واشار البيان الى ان "المصرف وافق ايضا على تمديد قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية لتكون 15 سنة بعد ان كانت سابقا 10 سنوات".كما اعلن المصرف بحسب البيان "منح فترة امهال 3 اشهر لتسديد اقساط المستفيدين من قروض البناء والترميم ".