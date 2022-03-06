رئيس مجلس القضاء يستقبل السفير الكندي.. هذا ما تم بحثه - عاجل

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، السفير الكندي في العراق كريكوري كاليكان.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "زيدان بحث مع السفير الكندي متابعة شؤون المواطنين من حملة الجنسية الكندية المطلوبين للقضاء العراقي".