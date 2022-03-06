بغداد تكشف عن توجه لإنشاء بنك إقليمي لدعم الموارد المائية

وقال الحمداني في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إن "الكثير من الدول قدمت يد العون لمساعدة العراق في تجاوز التحديات المتعلقة بالملف المائي، وتم عقد الكثير من الاتفاقيات بهذا الصدد".وأشار إلى أن "أغلب الدول اكدت مساندة العراق في استحصال الدعم المادي لمواجهة تحديات المناخ، كما ابدت تقديم الدعم في مجال تنمية وتطوير القدرات المائية".وشدد على أهمية "أهمية الحفاظ على الثروة المائية وتجنب الهدر لتجاوز حصول اي اشكالات مائية"، مؤكداً حرص "الحكومة على تجاوز هذه الاشكالات من خلال الورقة الخضراء ولوضع الحلول لمشكلة التغيرات المناخية".وبين الحمداني، أن "مخرجات مؤتمر تؤكد على ضرورة تجنب رمي المخلفات في المياه فضلاً عن توجه لانشاء بنك اقليمي لدعم الموارد المائية".وتحتضن العاصمة العراقية، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي تحت شعار (المياه والتغيرات المناخية) للفترة من ٥-٧ اذار ٢٠٢٢.