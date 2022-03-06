اعتقال أربعة أشخاص بتهمة "تهريب النفط" في ديالى

أعلنت شرطة الطاقة، الأحد، عن اعتقال أربعة أشخاص بتهمة "تهريب النفط" في محافظة ديالى.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "حسب توجيهات مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بمتابعة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وبواجب مشترك بين قسم السيطرات وقسم استخبارات مديرية شرطة نفط الوسط، التمكن من إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم "صهريج" عدد 4 في سيطرة شرطة النفط "خالص/عظيم".

وأضاف البيان أن "هناك تبايناً في الحمل من المنتجات النفطية بين ما مذكور في الأوراق الرسمية ومايحملوه."، مؤكداً "إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008