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60 مشروعاً في مدينة الصدر.. الأمانة تكشف التفاصيل

محليات

2022-03-06 | 11:54
60 مشروعاً في مدينة الصدر.. الأمانة تكشف التفاصيل
1,507 مشاهدة

أعلن أمين بغداد، علاء معن، اليوم الأحد، المضي بتنفيذ ٦٠ مشروعاً لتطوير مدينة الصدر ضمن حملة نهضة بغداد.

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، إن "أمين بغداد اكد قرب تطوير ٣٤ قطاعاً بمدينة الصدر بعد وصول التخصيصات المالية اللازمة لها ضمن موازنة تنمية الاقاليم الى جانب ١٥ قطاعاً و١٠ شوارع اضافة الى منطقة شقق الحبيبية التي يجري العمل على تطويرها بالاعتماد على ايرادات امانة بغداد الذاتية".

وأشار البيان إلى، أن "أمانة بغداد وبتوجيه من امينها المعمار علاء معن اعدت جميع الخطط اللازمة لتطوير واقع مدينة الصدر وشرعت برفع التجاوزات والمشوهات ضمن رؤية تتضمن الازالة الطوعية لها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

واضاف، ان "المواطنين في مدينة الصدر لمسوا واقعاً مغايراً لمدينتهم بعد اكمال المرحلة الاولى لتطوير شارع الفلاح وتحقيق نسب انجاز متقدمة بالمرحلة الثانية اضافة الى تطوير عدد كبير من الشوارع المتضررة ومنها شارع صفي الدين الحلي وازالة التجاوزات بشكل طوعي بمنطقة الطالبية من قبل اصحاب محال بيع الادوات الاحتياطية".

واشار الى ان "ملاكات دائرة المشاريع حققت نسب انجاز متقدمة بتطوير ١٥ قطاعاً هي ( ٦٩ و٥٠ و١٦و٣٣و٢٧و٤٧و٥٥أو٢٥و٢و ٣٤ و١٤و٧١و ٧٢و٢٢ و٦١) مع تطوير ٩ شوارع رئيسة ومهمة هي ( شارع الفلاح وشارع العمال وشارع الداخل وشارع الكرامة وشارع الجوادر وشارع السدة وشارع واجهة مستشفى الصدر وشارع ميسان والشوارع الستينية)".

وبين ان "امانة بغداد احالت للاعلان قطاعات (٢٠ و٢٣و٢٦ و٢٩ و٤ و٥ و٦ و٤٣ و٥١ و٥٦ و٥٧ و٦٣ و٢١و٦٢ و١٧ و٣٥ و٣٦ و١٢ و٦٨ و٦٩ و٢٨ و١١ و٣ و١٣ و٧٠ و٤٠ و١٨ و٣٧ و٤٤ و٧ و١٥ و٣٢ و٣٠ و٢٤)".
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