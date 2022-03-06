التربية توضح بشأن كتاب "مزور" يتعلق بالدرجات الشاغرة

نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، ورود كتاب من وزارة المالية يتعلق بالدرجات الشاغرة.

وقالت التربية في بيان مقتضب، إنه "لا صحة للكتاب المتداول بشأن تثبيت الدرجات الشاغرة في الوزارة على موازنة 2022".



أدناه الكتاب المزور: