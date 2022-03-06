اندلاع حريق داخل مخيم في زاخو- عاجل

أفاد مصدر أمني، الأحد، باندلاع حريق داخل مخيم في زاخو بمحافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع مساء اليوم بمخيم جم مشكو للنازحين في قضاء زاخو".

وأضاف المصدر أن "الحريق التهم عددا من الخيم في قاطع M19".