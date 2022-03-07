بسبب خلافات مالية.. مقتل منتسب على يد اخيه شمال شرقي بغداد - عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة عائلية حدثت في منطقة الشعب، بين منتسب في وزارة الدفاع وأخيه وأولاد أخيه، تطورت فيما بعد إلى استخدام السلاح".وأوضح، أن "المشاجرة حدثت بسبب خلافات مالية، ليتسبب الخلاف بمقتل المنتسب بعد إصابته بثلاث إطلاقات نارية بساقه"، مشيراً إلى أن "أخ المنتسب المقتول وأولاده لاذوا بالفرار".وفي فترة وأخرى، تحدث خلافات عائلية في مختلف مناطق البلاد، تتطور فيما بعد إلى استخدام الأسلحة لتوقع قتلى وجرحى.