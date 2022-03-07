الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بـ6 محلات للمواد الغذائية في بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإندلاع حريق بـ6 محلات للمواد الغذائية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع ب ٦ محلات مواد غذائية ضمن ساحة عدن".