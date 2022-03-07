جولة أمنية في سوق جميلة لمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد الغذائية (صور)

وقال مراسلنا، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة أجرت جولة أمنية في سوق جميلة التجاري شرقي العاصمة بغداد، من أجل متابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية".وأوضح، أن "الجولة الأمنية تهدف أيضاً لمحاسبة المتسببين بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي حال وجود أي تقصير من قبلهم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأشار إلى أن "التجار الذين يستغلون أسعار المواد الغذائية في الأسواق، سيواجهون إجراءات قانونية"، مؤكداً أن "منتسبي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، يدققون الآن وصولات المواد الغذائية للتأكد من سعر استيرادها وبيعها".