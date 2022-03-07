العراق يعلن منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر

وقال الخباز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، إن "العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من اساليب التسويق".وأضاف، أن "الدولة العراقية بادرت لإعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 اشهر".بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري".وأشار الى، أن "هذه الزيارة تأتي إستكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية التكامل بين البلدين".