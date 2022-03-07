العراق يعلن منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر

أعلن وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر، فيما اشار وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان استعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة العراق.
وقال الخباز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، إن "العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من اساليب التسويق".
وأضاف، أن "الدولة العراقية بادرت لإعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 اشهر".
بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري".
وأشار الى، أن "هذه الزيارة تأتي إستكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية التكامل بين البلدين".
ووصل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز بعد ظهر الأحد الى بيروت تلبية لدعوة وزير الصناعة جورج بوشكيان في زيارة تمتدّ لثلاثة أيام.