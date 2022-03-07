بعثة السفارة الفنلندية في بغداد تزور مدينة بابل الآثرية (صور)

وقال سلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزيارة شملت مدينة بابل الاثرية بعد ان استمع الوفد الى شرح مفصل عن اهم معالم المدينة الاثرية التي ابدى اعجابه بها، بالاضافة الى زيارة متحف نبوخذ نصر داخل المدينة".وأضاف، أن "الوفد أعرب عن سعادته بالزيارة لما تحويه المدينة من ارث انساني مهم وكبير عَلم الانسانية القانون وصناعة الحرف اضافة الى انها مدينة تراث عالمي لها أهمية كبيرة في تاريخ البشرية اجمع".