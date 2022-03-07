قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "قررت في اجتماع عقد اليوم، الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق واليه (العراقيين والأجانب) على الأقل جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من الأول من نيسان المقبل".وقررت اللجنة ايضاً، "اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وفقا لمعطيات الوضع الوبائي الحالي للجائحة".وشددت اللجنة، وفق البيان، على "ضرورة تطبيق الوزارات کافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غیر الحكومية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها والطلاب والتعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة لتلقيحهم ومتابعة الإجراءات الوقائية في داخل مؤسساتها".وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على "الاستمرار بتوعية المواطنين في القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية كافة وبذل الجهود لحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيعهم لأخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي".