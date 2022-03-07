العراق أولاً على الشرق الأوسط في كثافة الحركة الجوية

وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، نزار الزيادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم إدارة الحركة الجوية تمكن من استقطاب الحركة الجوية للاجواء العراقية بمعدلات جيدة جداً مقارنة بمعدل الرحلات الجوية للعام 2020 بسبب ظروف الجائحة".وأضاف الزيادي، أن "الشركة دأبت منذ مطلع عام 2021 التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وشركات الطيران الدولية ومنظمة الطيران المدني ICAO واتحاد النقل الجوي IATA بالاضافة الى إدارة الطيران الفدرالي المدني الامريكي FAA وقيادة العمليات المشتركة وجهات اخرى معنية بمجال الطيران لاتخاذ كافة الخطوات لانعاش حركة الملاحة الجوية في سماء بلادنا".وبين، أن "مخرجات مؤتمر 17 MIDRMA (وكالة الرقابة الاقليمية للشرق الاوسط التابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ) أكدت بالاحصائيات ان العراق احتل اكثر اربعة نقاط ازدحاما بالحركة الجوية في منطقة الشرق الاوسط من اصل اول خمس نقاط هي عراقية وتعتبر الاكثر زخماً واستخداما في مرور الحركة الجوية في الشرق الاوسط للعام 2021".وأشار إلى أن "تحقيق الانجاز يعكس جهود كافة العاملين في قسم ادارة الحركة الجوية بصورة عامة وشعبة العمليات الجوية بصورة خاصة التي دأبت عبر المشاركة في الاجتماعات التي تعقد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الاقليمية (ICAO MID ) والاطلاع على التحديثات المستمرة لمتطلبات الملاحة الجوية العالمية بكوادر عراقية فتية وطنية منحت الفرصة فأبدعت".