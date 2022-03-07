نقيب الصحفيين للسفير التركي: ضرورة حل مشكلة المياه

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نقيب الصحفيين قدم شرحآ مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وفروعها على مستوى العراق وما تقدمه من جهود متواصله في الدفاع عن الصحفيين وضمان حقوقهم فضلا عن اقامة الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير إمكاناتهم"، موضحا ان "نقابة الصحفيين العراقيين لديها علاقات متميزة مع الصحفيين الأتراك الذين يحضرون باستمرار المؤتمرات التي تنظمها النقابة فضلا عن العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والتركي".واضافت ان "نقيب الصحفيين دعا السفير الى ضرورة اخذ مشاغل العراق بشأن المياه بنظر الاعتبار خصوصا انه بحاجة إلى الزراعة التي تمثل قضية مهمة في ظل الظروف الدولية الحالية ".واشارت النقابة الى ان "سفير الجمهورية التركية عبر من جانبه عن سعادته بزيارة نقابة الصحفيين وأشاد بالدور الفاعل والمكانة المتميزة التي تحتلها نقابة الصحفيين العراقيين مع المؤسسات الإعلامية"، مؤكدآ "اهمية اللقاء في تعزيز وتطوير العلاقات العراقية التركية وعلى كافة الأصعدة وابدى السفير التركي استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لمنح الصحفيين سمة الدخول إلى تركيا بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين".وبينت ان" السفير التركي اكد أن السلطات التركية تحرص على قضية توريد المياه التي يحتاجها العراق".