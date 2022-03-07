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العراق يعلن عن إجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي ودعم البطاقة التموينية

محليات

2022-03-07 | 11:27
العراق يعلن عن إجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي ودعم البطاقة التموينية
3,519 مشاهدة

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة ودعم البطاقة التموينية في العراق.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا، نتيجة الازمة الروسية- الاوكرانية واتخذ عدة قرارات لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة الى العراق".

وأضاف، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد قرر اجراءات عاجلة لدعم البطاقة التموينية وزيادة اسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل الى 725 الف دينار للطن".

وأشار إلى، أن "المجلس قرر ايضا دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام 2021 خلال 10 ايام".

ووافق المجلس، وفق البيان، على "دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل".

وشدد على، أن "الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الازمة الاخيرة بين روسيا واوكرانيا اللتين تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة والزيت والذرة".

وأكد، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد رفع قرارات اجتماع اليوم الى مجلس الوزراء للتصويت عليها في الجلسة المقبلة"، لافتا الى أنه "لا توجد ازمة بتوفير المواد الغذائية وما جرى في الاسواق من ارتفاع بالاسعار هو ازمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس والذين احتكروا المواد لخلق ازمة".

وطمأن الوزير الجبوري المواطنين، مؤكداً أن "الوزارة باشرت بتجهيز مفردات الوجبة الرمضانية للسلة الغذائية وهناك وجبة اخرى سيتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان المبارك والفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية تراقب اسعار السوق بالتعاون مع الجريمة المنظمة والامن الوطني من خلال جولات ميدانية مستمرة وستتخذ الاجراءات القانونية بحق التجار المحتكرين وضعاف النفوس".

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