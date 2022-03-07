شرطة بابل تكشف تفاصيل العثور على "جثة ممرضة"

كشفت قيادة شرطة بابل، الاثنين، عن تفاصيل العثور على جثة ممرضة داخل مستشفى في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات حادثة انتحار إحدى الممرضات في مقر عملها داخل مستشفى الحله الجراحي".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير الى أن عملية الانتحار تمت عن طريق قيام الممرضة بزرق نفسها كمية من المحلول الدوائي عن طريق استخدام قُنيّة طبية "كانيولا" مما أدى الى وفاتها"، لافتة الى ان "التحقيق ما يزال مستمرا لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادثة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة ممرضة داخل مستشفى في محافظة بابل.