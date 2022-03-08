عمليات كربلاء: لا قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان - عاجل

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "خطة تأمين زيارة النصف من شهر شعبان، لن تشهد أي قطع للطرق، وستكون مرنة".وأضاف، أن "عمليات كربلاء أجرت عمليات استباقية، وسيكون هناك إسناد من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش وجميع القطعات لتأمين الزيارة"، مشيراً إلى أن "الخطة الأمنية اشتركت فيها قيادة الدفاع الجوي لمنع تحليق الطيران المسير".من جانبه، أكد قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اللواء أحمد الزويني خلال المؤتمر أن "جميع القواطع تم مسكها، إضافةً إلى نصب سيطرات مفاجئة، وتنفيذ عمليات استباقية باتجاه جرف الصخر وصحراء الانبار وصحراء النجف".وأضاف الزويني، أن "هناك خططاً أخرى منسقة مع الخطه الأمنية، منها الخدمية ونقل الزائرين"، مشيراً إلى "صدور توجيه لجميع الضباط بالتعاون مع الإعلاميين وتسهيل حركة تنقلهم".ولفت إلى أن "مركز المدينة تم إسناده بخمسة أفواج طوارئ ومكافحة الشغب".