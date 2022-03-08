تعليمات جديدة للسفرات المدرسية وشركات السياحة لزيارة المتحف العراقي

وقال حسين في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التعليمات تشمل السماح بالتصوير الفوتوغرافي بدون استخدام الفلاش الضوئي"، مبينا أنه "لا يسمح بتصويرالفيديو إلا بعد استحصال الموافقات الادارية والحجز المسبق من قبل شركات السياحة والسفر والسفرات المدرسية على ان لا يزيد اعداد الكروبات السياحية والمدرسية عن 100 شخص".وفي ذات السياق، حدد رئيس هيئة الآثار أسعار دخول المتحف العراقي بعد افتتاحه امام الجمهو، مبينا ان الأسعار ستكون على النحو التالي:- ٣ آلاف دينار للعراقيين- ٢٥ ألف دينار للعرب والأجانب-١٠٠٠ دينار لطلبة المدارس- ٢٠٠٠ دينار لطلبة الكليات والمعاهد".ودعا رئيس الهيأة، إدارات المدارس وعمادات الكليات والمعاهد إلى "ضرورة الحجز المسبق عن طريق قسم العلاقات في الهيأة لغرض الدخول بانسيابية عالية، مؤكدا أن إدارة المتحف العراقي وفرت جميع مستلزمات ووسائل الراحة للزوار داخل اروقة المتحف العراقي".