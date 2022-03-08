المعهد القضائي يعلن اسماء المقبولين للعام الدراسي 2022- 2023

أعلن المعهد القضائي، اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين للدراسة في المعهد القضائي للعام الدراسي 2022 /2023 للدورة (44).

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المعهد القضائي كشف عن اسماء الطلبة المقبولين للدراسة في المعهد للعام الدراسي 2022 /2023، ضمن الدورة (44)، وعلى كافة المقبولين الحضور إلى بناية المعهد القضائي لغرض البدء باجراءات الفحص الطبي، على أن يتم اعلامهم لاحقا بتاريخ المباشرة بالدوام الرسمي".