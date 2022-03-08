الكاظمي: نمرّ بتحديات كبيرة بسبب الفساد وسوء الإدارة

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الكاظمي خاطب النساء خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية قائلاً: "نزوركن اليوم لنكون معكن في يومكن، يوم المرأة العالمي، ونفتخر بكن، بجهودكن وتضحياتكن وتفانيكن وإخلاصكن للقضايا الخاصّة والعامة، فلكل واحدةٍ منكن قصة أو تجربة. قد تكون مفرحة وقد تكون مؤلمة، لكن المشترك في كل التجارب هو أمر كبير جداً، وهو العراق وأنتنّ".ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "العراق في قلوبكن وضمائركن، ونحن نمرّ بتحديات كبيرة، والسبب هو الفساد وسوء الإدارة. لنتذكر أن البناء يستغرق سنوات إلّا أن الخراب يأتي بلحظات، ونحن بحاجة الى بناء العراق سويةً، وأن نكون صبورين إزاء التحديات اليومية، التحديات بشأن الأسعار أو الخدمات".وأشار الكاظمي إلى أن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة"، مضيفاً: "كلّ واحدة منكن حملت العراق في قلبها، وحملت قضيّة المرأة عالياً وكافحت لأجلها. نتعلّم منكنّ، من كفاحكن ونضالكن في سبيل حبّ الوطن والإنسان والعائلة والمجتمع. نتعلّم منكنّ الكفاح بصمت وبجدّ، والعمل بإخلاص وتفانٍ، وأن نتحمل المسؤولية ولا نتعب".ولفت إلى أن "المرأة العراقية العاملة هنا، وعلى امتداد عراقنا الغالي هناك الملايين مثلكنّ، ماذا نقول لهن؟ إننا صدقاً نخجل أمامكن.. أنتنّ العاملات هنا، وأمام الأمهات والأخوات في بيوتكنّ.. أنتنّ ركن يُلجأ إليه، وأنتنّ الدافع للجميع من أجل العمل والتقدم وبناء الوطن والإنسان والمجتمع".واختتم حديثه قائلاً: "نتاجكن هنا أكثر من رائع ويدعو للفخر والاعتزاز.. عاشت أيدكن وعشتن.. وسنبقى نفتخر بالمرأة العراقية ومنجزاتها، ونأمل أن نكون على قدر آمالكن وتطلعاتكن. والسلام عليكن في عيدكن البهي".